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Москвичей предупреждают о сильном ветре в столице

3 ноября 2018, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичей предупреждают о сильном ветре в столице
pixabay.com

Ветер с порывами до 12 м/с ожидается в Москве завтра, в День народного единства. Воздух прогреется до 8 градусов тепла. Осадки праздник москвичам не испортят, но будет облачно.

Ветер западный, северо-западный - ночью 6-11 м/с, днем усилится до 7-12 м/с, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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Лидия Федосеева-Шукшина передарила квартиру в Финляндии внучке

Лидия Федосеева-Шукшина передарила квартиру в Финляндии внучке

У актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной появилась названная дочь Вера Рейникайнен, которая подарила ей квартиру в Финляндии. "Хотелось бы, чтобы она приезжала туда, когда захочет и жила там, как владелица".

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Госсекретарь США обвинил Россию в ослаблении безопасности США

Госсекретарь США обвинил Россию в ослаблении безопасности США

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия ослабляет защищенность Соединенных Штатов. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу Fox News. Москва создает "вызовы и проблемы".

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Украинский писатель объяснил, за что украинцы продолжают любить Россию

Украинский писатель объяснил, за что украинцы продолжают любить Россию

Украинский писатель Андрей Кокотюха объяснил, за что украинцы продолжают любить Россию. "Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор".

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//В мире

Хейли раскритиковала ООН за призыв к США снять блокаду с Кубы

Хейли раскритиковала ООН за призыв к США снять блокаду с Кубы

Постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась на организацию с критикой в ответ на принятую резолюцию, призывающую США снять с Кубы торгово-экономическое эмбарго, действующее уже много лет.

//В мире

Порошенко надеется, что Турция поможет восстанавливать Донбасс

Порошенко надеется, что Турция поможет восстанавливать Донбасс

Украинский лидер Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что рассчитывает на содействие Турции в восстановлении инфраструктуры в Донбассе.

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//Общество

Полмиллиарда потратили на дорожные камеры к ЧМ-2018, а подключить забыли

Полмиллиарда потратили на дорожные камеры к ЧМ-2018, а подключить забыли

В Ростове все установленные Чемпионату мира по футболу камеры контроля дорожного движения оказались нерабочими. А между тем на них потратили больше полумиллиарда рублей бюджетных денег.

//В мире

В Египте назвали причину падения истребителя МиГ-29М

В Египте назвали причину падения истребителя МиГ-29М

Причиной падения истребителя МиГ-29М ВВС Египта стали неполадки в системе управления военным самолётом. Российские специалисты помогут египетским коллегам точно установить причину аварии истребителя.

//Шоу-бизнес

Стюардессе не понравилось поведение Игоря Николаева и его жены

Стюардессе не понравилось поведение Игоря Николаева и его жены

Бывшая сотрудница одной из российских авиакомпаний поделилась неприятными воспоминаниями от полетов со звездной парой - Игорем Николаевым и его супругой. Она считает, что у певца склочный характер.

//Шоу-бизнес

Беременная Собчак перещеголяла Волочкову, показав шпагат на глазах балерины

Беременная Собчак перещеголяла Волочкову, показав шпагат на глазах балерины

Ксения Собчак перещеголяла Анастасия Волочкову, продемонстрировав идеальную растяжку и шпагат на глазах балерины. Беременная вторым ребенком Собчак удивила зрителей на модном показе.

//Культура

У Татьяны Васильевой травма головы после поездки в метро

У Татьяны Васильевой травма головы после поездки в метро

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу с травмой головы. По ее словам, в подземке к ней подъехал "какой-то сумасшедший состав". В вагоне московского метро ей защемило голову дверями.

//Общество

Ученые доказали формулу идеального брака: счастливее жены некрасивых мужей

Ученые доказали формулу идеального брака: счастливее жены некрасивых мужей

Группа исследователей провела эксперимент, пытаясь найти формулу счастливой семьи.Результаты эксперимента показали, что супруги некрасивых мужчин намного счастливее женщин, мужья которых красавцы.

//Новости партнеров

//В мире

Тигрица, убившая 13 человек, ликвидирована в Индии

Тигрица, убившая 13 человек, ликвидирована в Индии

В Индии застрелили тигрицу, которая убила 13 человек за последни два года. Хищницу по кличке Авни, что значит «Земля», убили в ночь на субботу в городе Яватмал в индийском штате Махараштра.

//Общество

Землю накрыла затяжная магнитная буря

Землю накрыла затяжная магнитная буря

3 ноября Землю накрыла затяжная магнитная буря. Астрофизики предупреждали, что в субботу, 3 ноября, в самом начале магнитной бури, ожидается мощная вспышка солнечной активности.

//Метеоновости

Москвичей предупреждают о сильном ветре в столице

Москвичей предупреждают о сильном ветре в столице

Ветер с порывами до 12 м/с ожидается в Москве завтра, в День народного единства. Воздух прогреется до 8 градусов тепла. Осадки праздник москвичам не испортят, но будет облачно.

//Криминал

В Москве задержали угонщиков, когда они грузили авто на эвакуатор

В Москве задержали угонщиков, когда они грузили авто на эвакуатор

Сотрудники Росгвардии задержали на территории Новой Москвы четырех мужчин, пытавшихся погрузить угнанный автомобиль на эвакуатор. Автомобиль несколько месяцев числился в угоне.

//Спорт

Татьяна Навка высказалась по поводу раздевания на льду Елизаветы Туктамышевой

Татьяна Навка высказалась по поводу раздевания на льду Елизаветы Туктамышевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказала мнение о флэшмобе с раздеванием, которое придумала 21-летняя Елизавета Туктамышева: "Я только за то, чтобы было больше таких выступлений".

//Спорт

Фигуристка Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Финляндии

Фигуристка Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Финляндии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей третьего этапа Гран-при по фигурному катанию среди женщин-одиночниц в Финляндии. Загитова в сумме за две программы набрала 215,29 балла.

//Шоу-бизнес

Сергей Мазаев рассказал, как попал в клинику из-за пагубной зависимости

Сергей Мазаев рассказал, как попал в клинику из-за пагубной зависимости

Сергей Мазаев признался, что полгода назад из-за проблем в семье и на работе снова стал употреблять наркотики после долгого перерыва. В течение месяца ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике.

//Общество

В Рязанской области после прорыва полыхает магистральный газопровод

В Рязанской области после прорыва полыхает магистральный газопровод

В Рязанской области после прорыва полыхает магистральный газопровод. Прорыв магистрального газопровода произошел в Путятинском районе области, неподалеку от села Унгор. Пострадавших нет.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Почему Вера Брежнева сделала подарок на юбилей Меладзе ночью

Почему Вера Брежнева сделала подарок на юбилей Меладзе ночью

Музыкант Константин Меладзе рассказал, что его супруга певица Вера Брежнева умеет делать невероятные подарки. Нравится Константину творчество Бориса Гребенщикова. Вера пригласила "Авкариум" домой.

//В мире

Выбрана новая обладательница титула «Мисс Земля»

Выбрана новая обладательница титула «Мисс Земля»

Новой обладательницей титула «Мисс Земля» стала 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Девушка обучается маркетингу и свободно разговаривает на вьетнамском и английском языках.

//Шоу-бизнес

Актриса Олеся Судзиловская всполошила сеть пляжным фото

Актриса Олеся Судзиловская всполошила сеть пляжным фото

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская отдыхает на экзотическим острове и выкладывает в сеть пляжные фото. Судзиловская возбудила своих подписчиков, просмотревших ее фотографии.

//В мире

Российский Ту-142 пролетел на низкой высоте вблизи корабля НАТО

Российский Ту-142 пролетел на низкой высоте вблизи корабля НАТО

В Twitter учений НАТО Trident Juncture 2018 сообщается, что российский дальний противолодочный самолет Ту-142МК пролетел на низкой высоте над флагманом 6-го оперативного флота ВМС США "Маунт Уитни" у берегов Норвегии.

//Спорт

Елизавета Туктамышева вызвала массовое раздевание фигуристов на льду

Елизавета Туктамышева вызвала массовое раздевание фигуристов на льду

Фигуристы запустили в твиттере флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge после эффектного выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде, где она заняла первое место.

//Спорт

«Динамо» - ЦСКА добились счета 0:0

«Динамо» - ЦСКА добились счета 0:0

3-го ноября в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу на «Арене Химки» встретились «Динамо» и ЦСКА. Московское дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

//Новости Redtram

//Происшествия

В Москве произошел конфликт со стрельбой

В Москве произошел конфликт со стрельбой

В Москве в районе Хорошево-Мневники сегодня днем мужчина в ходе словесной перепалки выстрелил в своего оппонента из травматического оружия. Участники конфликта задержаны.

//Культура

Умер народный артист России Олег Лавров

Умер народный артист России Олег Лавров

Умер народный артист России, главный режиссёр Кимрского театра драмы и комедии Олег Лавров. В октябре Лаврову исполнилось 70 лет. Практически вся творческая карьера народного артиста была связана с Тверской областью.

//В мире

ОАК: в Египте разбился новый истребитель МиГ-29М

ОАК: в Египте разбился новый истребитель МиГ-29М

Новый истребитель МиГ-29М сегодня разбился в Египте. Авиакатастрофа военного самолета ВВС Египта произошла при выполнении тренировочного полета. Египетский летчик успел катапультироваться.

//Общество

Видео, как челябинский силач установил новый рекорд в Крыму

Видео, как челябинский силач установил новый рекорд в Крыму

Обладатель титула «самый сильный человек планеты» Эльбрус Нигматуллин в Крыму поставил новый рекорд по буксировке 26-тонного грузовика. Силач пробуксировал его на дистанцию в 25 метров за 41 секунду.

//В мире

В Британии школьника подозревают в том, что он 30-летний мигрант

В Британии школьника подозревают в том, что он 30-летний мигрант

Руководство британской школы Stoke High в городе Ипсвич отстранило от занятий и начало расследование в отношении ученика, которому, по словам одноклассников, 30 лет. Он, как выяснилось, просто хотел убежища в Великобритании.

//Здоровье

Названы овощи, способствующие долголетию

Названы овощи, способствующие долголетию

Все мы знаем, что регулярное употребление овощей улучшает здоровье и влияет на длительность жизни. Специалистами названы восемь продуктов, которые наиболее способствуют долголетию.

//В мире

Иран в ближайшее время обеспечит себя собственными истребителями Kowsar

Иран в ближайшее время обеспечит себя собственными истребителями Kowsar

Иран обеспечит себя собственными истребителями Kowsar. Министр обороны Амир Хатами на церемонии запуска производства истребителей заявил, что скоро необходимое количество этих военных самолетов будет произведено.

//Общество

Мария Захарова рассказала о своем муже

Мария Захарова рассказала о своем муже

Мария Захарова приняла участие в выпуске интернет-проекта «А поговорить?..», в котором рассказала о своем супруге. По словам директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, её муж является непубличным человеком.

//В мире

Украинский солдат пожаловался на "дедовщину" в ВСУ: командир избил до полусмерти

Украинский солдат пожаловался на "дедовщину" в ВСУ: командир избил до полусмерти

Украинские солдаты заявляют о "дедовщине" в Вооруженных силах Украины (ВСУ). На жестокое избиение офицером - командиром с позывным "Гайдук" - пожаловался солдат 46-го отдельного батальона "Донбасс".

//В мире

В Париже пенсионерка со скуки воровала игрушки из магазинов

В Париже пенсионерка со скуки воровала игрушки из магазинов

В Париже задержана 72-летняя женщина, которая периодически воровала из магазинов детские игрушки. Всего она украла более тысячи товаров. Расследование началось после обращения в полицию владельца одного из магазинов.

//Спорт

«Локомотив» уверенно побеждает «Арсенал» со счетом 3:1

«Локомотив» уверенно побеждает «Арсенал» со счетом 3:1

3 ноября состоялся 13-й тур российской Премьер-лиги. В Москве «Локомотив» на стадионе РЖД «Арена» сразился с «Арсеналом». Главный арбитр матча - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

//Общество

В Петербурге молодой человек провалился в яму с кипятком в Колпино

В Петербурге молодой человек провалился в яму с кипятком в Колпино

В Санкт-Петербурге 23-летний мужчина упал в яму с кипятком рядом с многоэтажным домом в Колпино. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми ожогами. Медики борются за его жизнь.

//Общество

Учительнице на День учителя подарили нижнее белье - Видео

Учительнице на День учителя подарили нижнее белье - Видео

В интернет попало видео, как учительница показывает своей подруге-коллеге оригинальный подарок, преподнесенный учеником на профессиональный праздник педагогов - День учителя.

//Наука

Ученые наконец смогли объяснить феномен "женского чутья"

Ученые наконец смогли объяснить феномен "женского чутья"

Ученые Федерального университета Рио-де-Жанейро инструментально доказали, что женское обоняние отличается от мужского: восприимчивость к запахам у женщин в среднем в полтора раза выше, чем у мужчин.

//Криминал

В Риме задержали двух украинцев, избивших индийца

В Риме задержали двух украинцев, избивших индийца

В Риме задержаны два 23-летних украинца, избивших двух человек в столичном метро 31 октября. Они пытались ограбить 28-летнего индийца, потом избили его и пожилую даму, вступившуюся за молодого человека.

//Расследования

СК просит суд арестовать подростка, у которого дома в Москве нашли взрывчатку

СК просит суд арестовать подростка, у которого дома в Москве нашли взрывчатку

Московские следователи просят арестовать 16-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства. В Москве в квартире, в которой живет подросток в доме по улице Свободы.

//Авто

Госрегулирования цен на бензин не будет, заявили в правительстве

Госрегулирования цен на бензин не будет, заявили в правительстве

На данный момент в России невозможно ввести государственное регулирование цен на бензин, заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс в правительстве РФ.

//Общество

Как распознать анемию?

Как распознать анемию?

Анемия, или, как ее еще называют, малокровие, чаще всего проявляется в пониженном содержании гемоглобина в крови. Все это способствует появлению синяков под глазами, вечной сонливости и одышки.

//В мире

Самолет-разведчик ВВС США заметили у российских границ

Самолет-разведчик ВВС США заметили у российских границ

Самолет-разведчик ВВС США был накануне замечен вблизи российской границы. Курсируя близ границ Калининградской области, самолет находился в воздушном пространстве Польши во время разведки.

//Спорт

Карен Хачанов: Рад что в этом году мы сделали правильный календарь

Карен Хачанов: Рад что в этом году мы сделали правильный календарь

Сегодня в парижском спортивном комплексе Берси российский теннисист Карен Хачанов со счётом 6:1, 6:2. обыграл Александра Зверева, занимающего 5 место по рейтингу АТР и вышел в полуфинал соревнований серии masters, после чего ответил на вопросы АН.

//Наука

Ученые нашли рецепт идеально приготовленного кофе

Ученые нашли рецепт идеально приготовленного кофе

Кофе насыщает клетки организма кислородом, помогает их восстановлению и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, выяснили ученые из Университета Джефферсона в Филадельфии, США.

//Общество

Эксперт объяснил, что привело к дефициту дизеля

Эксперт объяснил, что привело к дефициту дизеля

Острый дефицит дизельного топлива замечен в 40% регионов России, сообщил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

//Общество

В сети опубликовали кадры ДТП в Тюмени

В сети опубликовали кадры ДТП в Тюмени

В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, контролирующей движение на перекрестке улиц Герцена и Мориса Тореза в Тюмени, где накануне произошло ДТП – автомобиль сбил пешеходов на тротуаре.

//Наука

Ученый раскрыл, как мы будем жить в условиях глобального потепления

Ученый раскрыл, как мы будем жить в условиях глобального потепления

Глобальное потепление принесет жителям России много новых забот, однако смещение границ вечной мерзлоты на север не приведет к катастрофическим последствиям, считает российский ученый.

//Шоу-бизнес

Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста

Скажи мне, Алла. Пугачева расплакалась в клипе своего стилиста

Рядом с Пугачевой не становился звездой только ленивый. Петь начинали все, даже танцоры и стилисты. Теперь очередь и звездного дизайнера Алишера, который снял клип с Аллой Борисовной в главное роли

//В мире

Порошенко и Варфоломей договорились о сотрудничестве

Порошенко и Варфоломей договорились о сотрудничестве

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с официальным визитом в Стамбуле, подписал сегодня соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

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