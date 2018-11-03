Москвичей предупреждают о сильном ветре в столице
3 ноября 2018, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]
Ветер с порывами до 12 м/с ожидается в Москве завтра, в День народного единства. Воздух прогреется до 8 градусов тепла. Осадки праздник москвичам не испортят, но будет облачно.
Ветер западный, северо-западный - ночью 6-11 м/с, днем усилится до 7-12 м/с, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес