Синоптики рассказали москвичам про наступление зимы

Метеорологи поделились с жителями Москвы и Московской области своими прогнозами относительно наступления в регионе климатической зимы. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. Синоптики обещают москвичам "феноменально солнечное" начало ноября

По его словам, настоящую русскую зиму москвичам и гостям столицы следует ожидать ближе к Новому году. Согласно прогнозам, зима в Москве не спешит вступать в свои законные права.

"Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается", - цитирует Киктева ТАСС.

Представитель Гидрометцентра также сообщил журналистам, что с 1 по 11 ноября температура в Москве и Подмосковье повысится и будет определенно выше климатической нормы.

В ближайшие 7-10 дней в столичном регионе сохранится теплая погода. Как ранее сообщали "Аргументы недели", начало ноября также обещает быть "феноменально солнечным".