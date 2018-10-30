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Синоптики обещают москвичам "феноменально солнечное" начало ноября
30 октября 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
В российской столице вплоть до 9 ноября ожидается «феноменально солнечная плеяда дней». Об этом на странице в соцсети рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Пару дней холода и погода вернет нас в середину октября. От снега не останется и следа», - рассказал о своем прогнозе метеоролог в социальной сети Facebook.
Уже в четверг, 1 ноября, столбики термометров в Москве покажут плюс 6 градусов. А к пятнице, 2 ноября, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 10 градусов.
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