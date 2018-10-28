За минувшую ночь в Москве выпала почти пятая часть октябрьской нормы осадков

Около 14 миллиметров осадков, что является практически пятой частью месячной нормы осадков для октября, выпало в российской столице с дождями и снегом в ночь на воскресенье, 28 октября.

"За прошедшую ночь в регионе выпало от 6 до 14 мм осадков, что составляет 10–20% нормы октября, - сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос". Всего в октябре в столице выпало 77 процентов месячной нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве повысили погодный уровень опасности на воскресенье, 28 октября. Погода сегодня может представлять потенциальную опасность из-за сильного ветра.