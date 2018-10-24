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Синоптики рассказали о погоде в Москве и области на конец текущей недели
24 октября 2018, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Гидрометцентра России рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям столичного региона в предстоящие дни. Об этом сообщается на официальном сайте метеорологического центра.
Днем в четверг, 25 октября, синоптики прогнозируют В Москве и области наиболее интенсивные осадки в виде дождя. Столбики термометров в городе покажут от 5 до 7 градусов выше ноля.
В пятницу дожди продолжатся, ближе к вечеру местами возможно выпадение снега. Температура ночью составит от плюс 1 до 3°С, по области возможны заморозки, днем от 4 до 6 градусов со знаком плюс.
В выходные дни в столице, предположительно, появится первый временный снежный покров. В ночь на субботу местами вероятны осадки в виде снега, воздух остынет по области до -5 градусов.
В Москве температура будет стремиться к 0. В утренние часы на дорогах Подмосковья возможна гололедица. В понедельник, 29 октября, впервые в этом сезоне среднесуточная температура понизится до 0.
Температурные значения будут приближаться к нулевым, а значит, тем автолюбителям, кто ездит в регионы, где будет уже холоднее, чем в Москве, по всей видимости, пора "переобуваться".
Об этом рассказал изданию "Коммерсантъ" исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий техобслуживания Борис Ласкин, при этом советуя автомобилистам все же ориентироваться на собственный тип вождения.
"Я предпочитаю по Москве передвигаться по практически чистым дорогам на нешипованной резине, поэтому для меня этой проблемы вообще нет. А тем, кто "обувается" в шипы, следует смотреть на градусник", - пояснил он.
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