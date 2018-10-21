На понедельник, 22 октября, по Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности погоды в связи с туманом. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России. Синоптики обрадовали москвичей прогнозом погоды на воскресенье

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе с 21.00 воскресенья до 9.00 понедельника, значится в сообщении. Также ночью похолодает до нуля градусов, в Подмосковье - до минут двух градусов.

Осадков в регионе не ожидается. Максимальные показания столбиков термометров в Москве днем в понедельник не будут превышать 9 градусов. По области возможна более низкая температура.