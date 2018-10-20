Синоптики прогнозируют в Москве предзимнюю погоду

Следующая неделя принесет москвичам и гостям столицы похолодание. Кроме того, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказали журналистам в Гидрометцентре.

В эти выходные в Москве температура ночью составит 3-5 градусов со знаком плюс, по области - до нуля. Днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла, без осадков.

В понедельник характер погоды не изменится. Однако уже со вторника начнутся осадки, продолжится похолодание, вызванное северо-западным атмосферным фронтом.

Установится облачная погода с небольшими осадками, днем столбики термометров покажут 5-10 градусов выше нуля, ночью - от минус 2 до плюс 3 градусов.

Мокрый дождь со снегом ожидается на неделе, но плотного снежного покрова не будет. В четверг-пятницу ночью будет до минус 1, днем ожидается до +9 градусов.

В предстоящие выходные температура воздуха также не будет радовать обилием тепла. Погода в столичном регионе станет похожей на предзимнюю.