В Москве побит полувековой температурный рекорд

В российской столице побит более чем полувековой температурный рекорд. В четверг, 18 октября, в 14:00 термометры агрометеорологической станции ВДНХ зафиксировали отметку в 17,9 градуса.

Тем самым сегодняшний день по температурным показателям побил рекорд 1967 года: тогда воздух прогрелся до 17,5 градусов. Однако, об окончательной цифре рекорда можно будет узнать вечером - по данным максимального термометра.

На текущий момент, самыми теплыми днями октября 2018 года можно назвать 16 и 18 числа, когда температура по станции ВДНХ поднялась до отметки около 18 градусов, сообщает Гидрометцентр.