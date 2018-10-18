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В Москве побит полувековой температурный рекорд
18 октября 2018, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
В российской столице побит более чем полувековой температурный рекорд. В четверг, 18 октября, в 14:00 термометры агрометеорологической станции ВДНХ зафиксировали отметку в 17,9 градуса.
Тем самым сегодняшний день по температурным показателям побил рекорд 1967 года: тогда воздух прогрелся до 17,5 градусов. Однако, об окончательной цифре рекорда можно будет узнать вечером - по данным максимального термометра.
На текущий момент, самыми теплыми днями октября 2018 года можно назвать 16 и 18 числа, когда температура по станции ВДНХ поднялась до отметки около 18 градусов, сообщает Гидрометцентр.
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