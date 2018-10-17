Москвичей предупреждают о мокром снеге на следующей неделе
17 октября 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы, что мокрый снег может выпасть в Москве 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Снег долго лежать не будет и сразу растает, так как земля еще теплая.
В первый день следующей недели ночью прогнозируется до 2 градусов мороза, днем температура воздуха поднимется до 7-12 градусов тепла.
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