Москвичей предупреждают о мокром снеге на следующей неделе

Синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы, что мокрый снег может выпасть в Москве 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Снег долго лежать не будет и сразу растает, так как земля еще теплая.

В первый день следующей недели ночью прогнозируется до 2 градусов мороза, днем температура воздуха поднимется до 7-12 градусов тепла.