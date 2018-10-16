Синоптики рассказали, кого надо благодарить за аномально теплую погоду в Москве‍

Главный специалист городского метеорологического бюро Татьяна Позднякова рассказала о причинах аномально теплой погоды, установившейся нынешней осенью на территории Москвы и Подмосковья. Синоптики рассказали, сколько еще продлится "старое бабье лето" в Москве

По ее словам, поводом стал вынос теплого воздуха из Африки далеко на север. Сейчас в столице должен преобладать западно-восточный перенос, однако наблюдается меридиональный.

При этом, специалист отметила, что такая погода не является "экстремальным событием", поскольку были и более теплые октябри. Например, в 2008 году, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее АН сообщали, когда москвичам следует ожидать окончания бабьего лета и прихода "настоящей осенней погоды" в столичном регионе.