Синоптики рассказали, кого надо благодарить за аномально теплую погоду в Москве
16 октября 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Главный специалист городского метеорологического бюро Татьяна Позднякова рассказала о причинах аномально теплой погоды, установившейся нынешней осенью на территории Москвы и Подмосковья.
По ее словам, поводом стал вынос теплого воздуха из Африки далеко на север. Сейчас в столице должен преобладать западно-восточный перенос, однако наблюдается меридиональный.
При этом, специалист отметила, что такая погода не является "экстремальным событием", поскольку были и более теплые октябри. Например, в 2008 году, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее АН сообщали, когда москвичам следует ожидать окончания бабьего лета и прихода "настоящей осенней погоды" в столичном регионе.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес