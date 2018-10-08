Синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Москве

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, «бабье лето» будет в Москве достаточно продолжительным и закончится на Покров, 14 октября. «Будет совершенно особенный воздух: совершенно прозрачный, хрустальный». В Москве и области предстоящей ночью ожидаются заморозки

Установится сухая и ясная погода. Самым теплым днем станет среда - температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла, а в отдельных районах Москвы и области - до 17 градусов.

Теплые дни в сентябре нельзя считать «бабьим летом», так как им не предшествовало похолодание, передает ТАСС.

В праздник Покров Пресвятой Богородицы верующие просят о защите и любви. Считается, что любая просьба перед иконой Девы Марии исполнится. В Покров нельзя заниматься домашними делами.