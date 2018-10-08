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В Москве и области предстоящей ночью ожидаются заморозки
8 октября 2018, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Слабые заморозки ожидают москвичей и жителей Московской области в ночь с понедельника на вторник. Об этом журналистам сегодня сообщили синоптики в центре погоды "Фобос".
Заморозки до -2 градусов ожидаются предстоящей ночью в Московской области. В столице, отмечают метеорологи, температура воздуха ночью составит около 0 градусов.
В Московском регионе, начиная с 9 октября, прогнозируется "бабье лето" - солнечная и сухая погода. В конце этой недели столбики термометров поднимутся до 17 градусов выше ноля.
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