МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве‍

В ночь на понедельник, 8 октября, жителей и гостей российской столицы ожидают дождь и сильные порывы ветра. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.

В Москве в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха составит от 6 до 8 градусов тепла, по области - от 5 до 10, местами около 1 градуса выше ноля.

Временами дождь, ветер западный 5-10 м/c, местами порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. Днем в понедельник скорость ветра составит от 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

МЧС напоминает о мерах предосторожности: пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными, по возможности воздержаться от передвижений по городу.

Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим на дорогах, избегать парковки транспортных средств вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.