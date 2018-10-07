Каким крупным городам мира грозит затопление?

Ряд крупных городов по всему миру, таких как Лондон, Шанхай и Хьюстон, находятся под угрозой сильнейшего затопления. Об этом сообщается в докладе организации «Христианская помощь». Американские СМИ рассказали, как Россия выиграет от глобального потепления

Причиной будет являться глобальное потепление и повышение уровня мирового океана. Уровень океана может подняться, минимум, на 40 сантиметров при увеличении показателей температуры на 1,5 градуса.

Кроме того, рост уровня воды, утверждают климатологи, приведет к оседанию почвы и обвалам. В первую очередь "достанется" британской столице - Лондону.

Барьер Темзы был построен в 1984 году. Предполагалось, что к его помощи будут прибегать около 3-х раз в год. Однако сейчас барьер используют не менее 7-ми раз ежегодно.

Помимо Лондона, среди городов, которым грозит затопление, в докладе названы Хьюстон в штате Техас, Бангкок, Шанхай, Манила, Джакарта, Лагос и Дакка.

Прогнозируемые события, по данным организации «Христианская помощь», начнут происходить уже к 2030 году. Ранее АН сообщали, как глобальное потепление отразится на России.