Синоптики считают, что закрывать дачный сезон пока рано
6 октября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Многие москвичи и жители Московской области решили воспользоваться нынешними выходными для завершения всех дел на своих загородных участках перед предстоящей зимой. Но в Гидрометцентре советуют не спешить.
С закрытием дачного сезона можно повременить до середины октября. Этот прогноз распространяется на жителей Западной Сибири и Центральной России.
В среду и четверг, 10 и 11 октября, по предварительным прогнозам, возможно повышение температуры до 18 градусов в Москве. И каждый день будет выглядывать солнце.
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