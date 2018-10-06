Синоптики считают, что закрывать дачный сезон пока рано

Многие москвичи и жители Московской области решили воспользоваться нынешними выходными для завершения всех дел на своих загородных участках перед предстоящей зимой. Но в Гидрометцентре советуют не спешить. Синоптики советуют московским автомобилистам пока не думать о смене резины

С закрытием дачного сезона можно повременить до середины октября. Этот прогноз распространяется на жителей Западной Сибири и Центральной России.

В среду и четверг, 10 и 11 октября, по предварительным прогнозам, возможно повышение температуры до 18 градусов в Москве. И каждый день будет выглядывать солнце.