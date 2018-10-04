Синоптики советуют московским автомобилистам пока не думать о смене резины
4 октября 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве и Подмосковье владельцам автомобилей пока не нужно задумываться о смене летней резины на зимнюю, так как в регион в скором времени придет потепление, сообщают синоптики.
Согласно прогнозу, в выходные в Москве воздух может прогреться до 16-18 градусов тепла. В воскресенье можно ожидать ясную и сухую погоду. Тепло будет и в начале следующей недели.
Менять резину на зимнюю лучше при среднесуточной температуре ниже 0 градусов.
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