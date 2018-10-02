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Осень в столице: до четверти месячной нормы осадков выпадет к пятнице в Москве
2 октября 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Примерно треть месячной нормы осадков, согласно прогнозам синоптиков, выпадет в российской столице к ближайшим выходным. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает Росгидромет.
По данным ведомства, дожди разной степени интенсивности будут идти с вечера вторника до утра пятницы. Только в среду может выпасть около 9 мм осадков, в четверг - до 5 мм.
Месячная же норма осадков в октябре составляет 59 мм. Что касается погоды, температура воздуха в Москве в дневные часы будет составлять от 8 до 13 градусов, ночью - от 2 до 7 градусов выше ноля.
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