Осень в столице: до четверти месячной нормы осадков выпадет к пятнице в Москве

Примерно треть месячной нормы осадков, согласно прогнозам синоптиков, выпадет в российской столице к ближайшим выходным. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает Росгидромет.

По данным ведомства, дожди разной степени интенсивности будут идти с вечера вторника до утра пятницы. Только в среду может выпасть около 9 мм осадков, в четверг - до 5 мм.

Месячная же норма осадков в октябре составляет 59 мм. Что касается погоды, температура воздуха в Москве в дневные часы будет составлять от 8 до 13 градусов, ночью - от 2 до 7 градусов выше ноля.