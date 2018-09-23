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Первый снег: опубликован прогноз метеорологов
23 сентября 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты погодного центра «Фобос» рассказали москвичам, когда в столице выпадет первый снег. По их прогнозам, первые снежинки жители Москвы смогут увидеть уже на будущей неделе.
В ближайшие дни жителей столичного региона ожидает преимущественно пасмурная и холодная погода с температурным режимом ниже положенного по метеостатистике.
В отдельных районах Москвы в ночные и утренние часы в среду, 26 сентября, есть вероятность появления первых снежинок, рассказал РБК ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.
По его словам, снегопадов ожидать пока рано. Однако к середине грядущей недели в некоторых столичных районах москвичи смогут увидеть уже полноценный снег.
Напомним, ранее АН сообщали, что, по мнению синоптиков, у москвичей есть вполне реальная надежда на третью волну бабьего лета в текущем сезоне.
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