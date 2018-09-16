В Москве сегодня выпала почти пятая часть месячной нормы осадков

Синоптики подсчитали, что сегодня днем, 16 сентября, в Москве выпало 12 миллиметров осадков - это почти пятая часть месячной нормы. Дожди, местами ливни, начались в столичном регионе с 10:30, к вечеру поутихло.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал скорое возвращение в столицу "фантастического" тепла. Ну а пока в пресс-службе главного управления МЧС Подмосковья предупредили, что в Московской области в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Возможны пожары из-за нарушения правил использования электрических приборов на фоне понижения температуры.