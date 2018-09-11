В Москве ожидается облачная погода, сообщили синоптики
11 сентября 2018, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 11 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшой дождь, сообщают синоптики. Воздух прогреется до +23 градусов.
В первом половине дня в Москве столбик термометра поднимется до +22 градусов, в Подмосковье – +23. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Москва и Подмосковье окажутся в передней части циклона, в зоне малоактивных атмосферных фронтов, передают «Метеоновости».
В середине дня атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.
По информации М24, в столице на вторник объявлен жёлтый уровень погодный опасности. Как сообщает источник, это связано с риском возникновения пожаров.
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