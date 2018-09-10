Синоптики рассказали, какая погода ждёт москвичей сегодня

Сотрудники Гидрометцентра сообщили, какая погода ждёт москвичей и гостей столицы 10 сентября. Согласно прогнозам специалистов, в понедельник в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

В первой половине дня осадков не ожидается. Ветер восточной четверти, 3-8 м/c. «Температура воздуха в течение дня от +21 до +23 градусов», – пишет «Газета.ру». В ночь на вторник столбик термометра опустится до +10…+13 градусов.

В Московской области температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов. Ветер до 10м/с. Ночью ожидается до +7…+12 градусов, местами возможно до +3.

Ранее сообщалось, что из-за тёплой погоды в Москве было принято решение о продлении летнего купального сезона, передают «Известия».