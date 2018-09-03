На вторник, 4 сентября, Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности в Москве и Московской области.

"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — сообщает Гидрометцентр.

Сегодня в течение дня в столице ожидается тёплая погода. В начале рабочей недели воздух днём будет прогреваться до 24-26 градусов, в четверг и пятницу температура, возможно, повысится на 3-5 градусов. В ночное время суток ожидается 12-14 градусов тепла, в конце недели от 10 до 15 градусов.