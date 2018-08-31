//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Курникова и Иглесиас показали фото и видео близнецов
- Леонардо Ди Каприо собирается жениться?
- Поклонники в восторге от фото похудевшей Семенович
- Экс-депутат подал в суд на репера Тимати
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Метеоновости 13+
Синоптики о погоде 31 августа: в Москве ожидается гроза
31 августа 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Гроза, сильный дождь и усиление ветра до 17 м/с ожидают жителей Москвы и Московской области в первой половине дня 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Температура воздуха чуть понизится и составит в Москве от 23 до 25 градусов тепла, в Московской области столбики термометров покажут от 21 до 26 градусов выше ноля.
Давление составит 753 мм рт. ст., ветер переменных направлений, его скорость - 3−8 м/с, во время грозы порывы будут достигать от 14 до 17 м/с, сообщает издание Свободная Пресса.
Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в здании, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям советуют не оставлять автомобили вблизи шатких конструкций.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Политика
Вассерман объяснил отказ России от повторения крымского сценария в Одессе
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
Олигарх Ахмедов хочет вернуть «Луну». Стоимостью 350 миллионов фунтов
//Новости партнеров
//Общество
//Новости СМИ2
//Политика
//Политика
Генконсул РФ: выдачу виз россиянам США фактически прекратили
//Новости Redtram
СМИ: Трамп намерен ввести пошлины против Китая на 200 миллиардов долларов
//В мире
//Общество
//В мире
На Кубани врачи месяц лечили ребенка, поставив неверный диагноз
//Общество
В Госдуме сообщили, как будут вноситься поправки в закон о пенсиях
//live
«Я молился о том, чтобы Кобзон дожил до своего дня рождения!»
//Культура
Валерий Гергиев: Кобзон – тот тип артиста, которого любят все
//В мире
//В мире
//В мире
//Общество
ФАС выступила против предложения МЭР по индексации тарифов ЖКХ