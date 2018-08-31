Синоптики о погоде 31 августа: в Москве ожидается гроза

Гроза, сильный дождь и усиление ветра до 17 м/с ожидают жителей Москвы и Московской области в первой половине дня 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Температура воздуха чуть понизится и составит в Москве от 23 до 25 градусов тепла, в Московской области столбики термометров покажут от 21 до 26 градусов выше ноля.

Давление составит 753 мм рт. ст., ветер переменных направлений, его скорость - 3−8 м/с, во время грозы порывы будут достигать от 14 до 17 м/с, сообщает издание Свободная Пресса.

Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в здании, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям советуют не оставлять автомобили вблизи шатких конструкций.