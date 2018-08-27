Впервые за 140 лет москвичей ожидает затяжное лето, сообщают синоптики

В столице России впервые за 140 лет ожидается затяжное лето с ясной и жаркой погодой. Однако в Москве на ближайшей неделе могут пройти дожди.

По словам синоптиков, такого рода потепление, которое наблюдается в Средней полосе Российской Федерации, бывает не чаще одного раза в 6-7 лет. Но в эпоху глобального потепления это происходит второй раз, передает «Национальная служба новостей». Речь идёт о температурах выше +25 в дневные часы. На сегодняшний день среднесуточная температура, как минимум на 8-9°С выше, чем положено по климатической норме. «Череда таких теплых дней, по сути, вводит август 2018 года в тройку самых теплых завершающих лето месяцев за всю историю, а она насчитывает более 140 лет, инструментальных метеорологических наблюдений», — рассказали эксперты.

Как обещают метеорологи, до конца лета температура будет высокая - +20-25°С. Такие показатели сохранятся и в сентябре.