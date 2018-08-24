Сегодня в столице ожидается потепление, пообещали синоптики

По прогнозам метеорологов, погода в столице на 24 августа будет малооблачной. Несмотря на то, что до этого дни были достаточно морозными для лета, синоптики пообещали, что тепло вернется в столицу.

Днём столбик термометра поднимется до 22-24 градусов, а в ночные часы температура воздуха составит от 10 до 12 градусов.

В выходные дни показатели поднимутся ещё на несколько пунктов. Как сообщают специалисты, жителей столицы до конца недели ожидает теплая и солнечная погода. В пятницу ветер также не будет беспокоить москвичей. Ветер западный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на отметке 752 миллиметра ртутного столба, передаёт сайт kp.ru.