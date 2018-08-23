Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в выходные дни

В предстоящие выходные жителей столичного региона ожидает солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до 25 градусов, сообщают синоптики.

«Погода будет отличная в выходные дни. Ночи будут теплее с каждым днем. Прошедшая ночь была самой холодной в Москве, но с каждым днем температура будет повышаться», - приводит слова РИА Новости главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.

Она также сообщила, что ожидается безоблачная погода, без осадков. «Ветра практически не будет, поэтому погода будет очень комфортной», - сообщила синоптик. Минимальная температура ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25 градусов.