Синоптики предупреждают: в столице скоро резко похолодает

Жителей столичного региона на следующей неделе ожидает резкое похолодание. Столбики термометров в среду опустятся до +18 градусов в дневные часы. Ситуация нормализуется к выходным.

Начало рабочей недели будет по-летнему комфортным, 22–24 градуса тепла, правда, возможны осадки. И, после похолодания в середине недели на 5-7 градусов, к выходным в Москву опять вернется теплое лето, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT. Температура воздуха возрастет до 23-25 градусов, дождей не обещают.