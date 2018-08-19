Синоптики предупреждают: в столице скоро резко похолодает
19 августа 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Жителей столичного региона на следующей неделе ожидает резкое похолодание. Столбики термометров в среду опустятся до +18 градусов в дневные часы. Ситуация нормализуется к выходным.
Начало рабочей недели будет по-летнему комфортным, 22–24 градуса тепла, правда, возможны осадки. И, после похолодания в середине недели на 5-7 градусов, к выходным в Москву опять вернется теплое лето, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT. Температура воздуха возрастет до 23-25 градусов, дождей не обещают.
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