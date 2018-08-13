Москвичей ждет облачная погода, передают синоптики

В понедельник, 13 августа, в российской столице ожидается облачная и ветреная погода. Днем температура воздуха в Москве повысится до плюс 22-24 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Скорость воздушных масс при порывах увеличится до 15 м/с. Во второй половине дня столбики термометров опустятся до плюс 12-14 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Осадков не ожидается.

В Подмосковье температура воздуха днем составит плюс 20-25, ночью до плюс 9-14. Во второй половине дня местами будут наблюдаться кратковременные дожди. По словам источника, в столице и регионе будет отмечаться переменчивая погода.

Напомним, что синоптики обещают в начале осени теплую погоду.