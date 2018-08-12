Синоптики 12 августа обещают Москве грозовые дожди

На смену жаре до +30 градусов в Москве в воскресенье, 12 августа, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями. Как информирует ИА "Метеоновости", в столице и регионе будет отмечаться переменчивая погода.

Днем в столице при переменной облачности и отсутствии осадков воздух прогреется до 27-29 градусов выше ноля, в Подмосковье до 24-29 градусов. Во второй половине дня местами будут наблюдаться кратковременные дожди, не исключены грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. При порывах скорость воздушных масс увеличится до 15 м/с. Атмосферное давление будет понижаться, приближаясь к климатической норме.

Специалисты отмечают, что в столичном регионе сохраняются условия погодной гипоксии. Граждан предупреждают, что недостаток кислорода в атмосфере может негативно сказаться на здоровье людей с болезнями сердца и легких.

Напомним, ранее АН сообщали, что, по словам директора Гидрометцентра России, август и сентябрь в Москве и Подмосковье ожидаются в среднем по температуре выше климатической нормы.