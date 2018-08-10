В столице зафиксирован рекорд атмосферного давления

В столице России зафиксирован рекорд атмосферного давления. Об этом сообщила 10 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, рекордное атмосферное давление было в 7 часов утра, а потом оно начало медленно понижаться, «потому что центр антициклона, который формирует погоду, находился ближе всего к Москве, и давление составляло 1009,9 гектопаскалей». Познякова также отметила, что в прошлом году прежний рекорд составлял 1009,6 гектопаскалей, передают РИА Новости.

Главный специалист столичного метеобюро сообщила, что дальнейшего усиления антициклона и роста атмосферного давления не ожидается.