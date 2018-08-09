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МЧС предупреждает: в пятницу в столичном регионе подскочат столбики термометров
9 августа 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве чрезвычайных ситуаций предупредили жителей Москвы о возможном повышении температуры до +28 °С в пятницу, 10 августа. Оперативный прогноз сегодня был опубликован на сайте ведомства.
На территории российской столицы в ночь на 10 августа прогнозируется температура воздуха 12-14 градусов по Цельсию, днем в пятницу - от 26 до 28 градусов со знаком плюс.
Небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый.
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