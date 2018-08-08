В четверг в Москву вернется жара
8 августа 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики обещают жителям возвращение жаркого лета в столичный регион. Москву ждет переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление будет слабо расти. Ветер северо-западный 3-8 м/c.
В ночь со среды температура в столичном регионе понизится до +10 градусов, однако днем в четверг воздух может прогреться до +27С. Такая погода продержится до конца трудовой недели.
Жарко будет и в выходные: по предварительным данным, в субботу, 11 августа, в Москве столбики термометра покажут 26-28С. В воскресенье, 12 августа, местами прогнозируются кратковременные дожди и 25-27 градусов выше ноля.
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