Какая погода ждет москвичей в выходные
27 июня 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
Как прогнозируют метеорологи, до пятницы погода в Москве будет сухой и солнечной. Температура воздуха может достичь 30 градусов тепла. Но с наступлением выходных дней погода изменится.
Начнутся дожди, обещают грозы с градом и усиление ветра. В воскресенье в столице будет уже не так жарко и душно, температура опустится до 20–22 градусов, сообщает "Москва 24".
Сегодня москвичам в ГИБДД из-за жары порекомендовали воздержаться от дальних поездок, дается совет протирать лицо и шею влажной салфеткой или пользоваться термальной водой.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес