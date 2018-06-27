Какая погода ждет москвичей в выходные

Как прогнозируют метеорологи, до пятницы погода в Москве будет сухой и солнечной. Температура воздуха может достичь 30 градусов тепла. Но с наступлением выходных дней погода изменится. В Подмосковье объявлена высокая угроза лесных пожаров

Начнутся дожди, обещают грозы с градом и усиление ветра. В воскресенье в столице будет уже не так жарко и душно, температура опустится до 20–22 градусов, сообщает "Москва 24".

Сегодня москвичам в ГИБДД из-за жары порекомендовали воздержаться от дальних поездок, дается совет протирать лицо и шею влажной салфеткой или пользоваться термальной водой.