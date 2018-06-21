"Желтый" уровень погодной опасности объявили в московском регионе на пятницу

В пятницу, 22 июня в Москве и Московской области ожидаются грозы и дожди. Они могут сопровождаться сильным ветром, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит 29-31 градус. Роструд рекомендовал рабочий день в жаркую пору сокращать

Неблагоприятные погодные условия ожидаются также на территории соседних Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской областей.

В субботу в Москве ожидается до +33 градусов, в воскресенье синоптики обещают, что будет попрохладнее на пять-семь градусов.