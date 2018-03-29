Что обещают синоптики москвичам
29 марта 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Похолодание до —9 градусов ожидается ночью в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. Долгожданная метеорологическая весна придет в Москву в ближайшие выходные дни.
"В ближайшие часы температура воздуха в Москве опустится до ноля. А в ночь с четверга на пятницу похолодает до минус семи — минус девяти градусов. На дорогах возможна гололедица", — говорится в сообщении на сайте мэра столицы.
Активный западный циклон принесет в столицу потепление на следующей неделе. В его теплом секторе южные ветры впервые повысят в Москве температуру до плюс 9 градусов, пройдет дождь, снег начнет таять быстрее. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
В воскресенье ночью в Москве до -2 градусов, в регионе до -5. Днем температура воздуха поднимется до +5... +7 в столице и +2... +7 в Подмосковье. В ночь на понедельник столбик термометров уже не опустится ниже нуля градусов, а днем потеплеет до +9. Возможны осадки в виде дождя.
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