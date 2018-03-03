Видео, как сахалинцы ныряют в снег прямо из окон многоэтажки
3 марта 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете опубликована интересная видеоподборка, посвященная жителям Сахалина, которые оказались под ударом мощного циклона. Населенные пункты были буквально покрыты огромными сугробами, а снег шел без остановки.
Сильнейший циклон отрезал Сахалин от всего мира. Транспорт заблокирован, объявлено штормовое предупреждение. Местами порывы ветра близки к ураганным показателям. Во всех школах отменены занятия. Ожидается, что циклон в субботу отойдет к центральным, а затем к северным Курильским островам. Местные жители не унывают, они нашли новое развлечение. Оптимистически настроенные жители многоэтажных домов прыгают в сугробы прямо из окон своих квартир.
Как сообщалось ранее, в Москве в ночь с 3 на 4 марта начнется сильный снегопад, во время которого выпадет более 40% мартовской нормы осадков, по предварительным расчетам всего за сутки в столице выпадет порядка 14 сантиметров снега.
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