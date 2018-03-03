Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

В Москве в ночь с 3 на 4 марта начнется сильный снегопад, во время которого выпадет более 40% мартовской нормы осадков, по предварительным расчетам всего за сутки в столице выпадет порядка 14 сантиметров снега.

В настоящее время снежный циклон накрыл уже Калужскую и Тульскую области и в ближайшее время подойдет к Москве. Столбики термометров покажут значения на 4–7 градусов ниже климатической нормы.

Ранее синоптики дали прогноз, когда в Москву придет настоящая весна, и установится теплая погода. 1 марта наступила календарная весна. Но метеорологи говорят, что март в центральной России - месяц зимний.