Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве
3 марта 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в ночь с 3 на 4 марта начнется сильный снегопад, во время которого выпадет более 40% мартовской нормы осадков, по предварительным расчетам всего за сутки в столице выпадет порядка 14 сантиметров снега.
В настоящее время снежный циклон накрыл уже Калужскую и Тульскую области и в ближайшее время подойдет к Москве. Столбики термометров покажут значения на 4–7 градусов ниже климатической нормы.
Ранее синоптики дали прогноз, когда в Москву придет настоящая весна, и установится теплая погода. 1 марта наступила календарная весна. Но метеорологи говорят, что март в центральной России - месяц зимний.
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