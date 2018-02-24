Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

В Гидрометцентре России назвали дату окончания морозов в РФ. По информации от специалистов, температура воздуха вернется к более положительным показателям с начала следующего месяца.

«В понедельник и вторник морозы усилятся: ночью в городе до минус 22-24 градусов, днем — 14-16 градусов мороза», — отметили в Гидрометцентре. По предварительным данным, в ночь на 1 марта температура опустится до 14-19 градусов, днем будет в пределах 3-8 градусов ниже ноля, однако и такие показатели ниже среднесуточной климатической нормы.

Синоптики обещают жителям столицы сильные снегопады, которые начнутся 28 февраля.