Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет
24 февраля 2018, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Гидрометцентре России назвали дату окончания морозов в РФ. По информации от специалистов, температура воздуха вернется к более положительным показателям с начала следующего месяца.
«В понедельник и вторник морозы усилятся: ночью в городе до минус 22-24 градусов, днем — 14-16 градусов мороза», — отметили в Гидрометцентре. По предварительным данным, в ночь на 1 марта температура опустится до 14-19 градусов, днем будет в пределах 3-8 градусов ниже ноля, однако и такие показатели ниже среднесуточной климатической нормы.
Синоптики обещают жителям столицы сильные снегопады, которые начнутся 28 февраля.
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