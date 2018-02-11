Москву опять заметет снегом
11 февраля 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве может выпасть до 6 сантиметров снега к утру понедельника, 12 февраля. Об этом сообщил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Автомобилистов просят соблюдать правила парковки и дать возможность нормально работать коммунальной технике. Ранее в Транспортном комплексе столицы посоветовали водителям не пользоваться личными машинами, а пересесть на городской транспорт из-за снега и гололедицы на дорогах.
В столице продолжают убирать снег, оставшийся от рекордного снегопада, прошедшего в прошлые выходные. Уровень загрузки улиц, по оценке сервиса Яндекс. Пробки, на этот час составляет 3 балла.