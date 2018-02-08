Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

С начала наступления зимы в московской области не было таких морозов, как в прошедшую ночь. Температура в области опустилась до минус 25,6 градусов, а в самой столице в среднем до минус 20 градусов.

Абсолютный температурный рекорд для 8 февраля был зафиксирован в 1929 году. Тогда похолодало до минус 33,8 градуса.

Холодная погода установилась и в других регионах страны. Средняя температура воздуха в Приморье и в Хабаровске – минус 15 градусов. В Сибири и на Урале – 9-13 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Роструда Иван Шкловец обрадовал россиян. Оказалось, что опоздание гражданина на работу из-за неблагоприятных погодных условий не может повлечь за собой дисциплинарную ответственность.