В Москве начали падать деревья

В Москве сегодня вечером идет сильный мокрый снег, температура до +2 градусов, деревья покрываются ледяной коркой. Как сообщает Сергей Собянин, в столице уже упали семь деревье, обошлось без жертв.

По словам столичного градоначальника, "это только начало". Об этом Собянин сообщил в Твиттере.

На востоке Москвы дерево упало на контактную сеть трамвайных путей, движение трамваев на участке приостановлено.

МЧС ранее предупреждало, что в Московском регионе 4 февраля ожидается сильный и мокрый снег, гололедица и усиление ветра с порывами до 13—18 м/с.