Синоптики предупреждают москвичей о морозах в начале февраля

Начиная со следующей недели в столичный регион придут крепкие февральские морозы. Столбик термометра по ночам будет опускаться до минус 20 градусов. Днем вряд ли воздух прогреется выше минус 10-15 градусов. Такого не было 17 лет: в Москве прогнозируется рекордно низкое давление

Ожидается, что за три дня, со 2 по 4 февраля, в Москве выпадет 22 миллиметра осадков, что составляет более 60 процентов месячной нормы. Уже к середине февраля морозы немного отступят

4 Февраля отмечается народный праздник Тимофеев день. По старому стилю праздник приходится на 22 января – середину зимы. Отсюда и возникло такое его название как «полузимник». В этот день морозы крепче, чем на Крещение, за что их и прозвали Тимофеевскими. Хозяева в Тимофеев день проверяют погреба и амбары, подсчитывая, хватит ли оставшихся запасов до весны себе и животным, или придется затянуть потуже пояс и постараться экономить. Если в этот день много снега, то будущий урожай хлеба будет хорошим.