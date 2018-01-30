Такого не было 17 лет: в Москве прогнозируется рекордно низкое давление

Активный циклонический вихрь, принесший в столицу сильные снегопады, а в Москве за минувшую ночь выпало около 6 мм осадков, во вторник продолжит своё влияние на погоду региона.

Циклон вызовет интенсивное падение атмосферного давления. По расчётам синоптиков, к вечеру вторника барометры покажут 729 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, такие показатели можно видеть впервые за последние семнадцать лет.

Во вторник температура составит около нуля в столице, а по области от минус 4 до минус 1. В МЧС также предупредили, что во вторник в столице будут наблюдаться снежные заносы, вследствие чего автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

Согласно долгосрочным прогнозам, в целом февраль должен быть теплым (ожидаемая среднемесячная температура составит -4 °С, что на 3 градуса выше нормы). Возможны сильные перепады температуры.

Напомним, 13 января давление выросло до 769 мм ртутного столба. По ощущениям, это все равно, что спуститься в шахту на глубину 260 метров.