Москвичей на следующей неделе ожидают морозы

В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха опустится до минус 8-13 градусов, днем в понедельник прогнозируется до минус 7-12 градусов мороза, ночью столбик термометра опустится до минус 18 градусов.

По данным синоптиков, сильные морозы сохранятся в столице до конца недели.

В первой половине недели погода в городе будет преимущественно солнечной, местами пройдет снег. С четверга солнечная погода в городе сменится на пасмурную.