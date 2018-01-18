Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за эту зиму. Температура воздуха составила ‐9,5 градуса. Таких низких показателей термометры не демонстрировали за все минувшие полтора зимних месяца.

Отмечается, что в предрассветные часы столбик термометра мог опуститься еще ниже.

Предыдущий рекорд в Москве принадлежал ночи 13 января. Тогда термометры показали 9 градусов мороза.

В ночь на пятницу, 19 января, столбики термометров могут опуститься до -7...-9 градусов. Днем вновь потеплеет до -4...-6 градусов. Будет идти небольшой снег.