Синоптики предупредили о снегопаде ночью в Москве

По данным синоптиков в ночь с 14 на 15 января в Москве и Подмосковье ожидаются умеренный снегопад и небольшие морозы. Температура воздуха опустится до минус десяти градусов.

На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышенным — до 764 мм рт. ст.

В некоторых областях Центрального федерального округа возможно ухудшение погоды 14—15 января из-за влияния мощного антициклона.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве бьет рекорды. 13 января оно выросло до 769 мм ртутного столба. По ощущениям, это все равно, что спуститься в шахту на глубину 260 метров.