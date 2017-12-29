Такого не было с прошлого века: температура в Москве бьет рекорды

Сегодня воздух в столице прогрелся до 3,6 градусов. Таким образом, был повторен температурный максимум для 29 декабря, установленный в 1975 и 1998 годах. Абсолютный рекорд температура установила 17 декабря.

Тогда воздух прогрелся до 8,2 градуса. Это на 1,8 градуса выше прежнего максимального значения, установленного в 2006 году.

Свой рекорд поставит и новогодняя ночь: в Москве она окажется самой бесснежной за последние 68 лет.