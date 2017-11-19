Метеорологи отменили прогноз о двадцатиградусных морозах в Москве

Жителей Москвы не ждут двадцатиградусные морозы в конце ноября. Синоптики отменили свой прогноз, опубликованный несколько недель назад.

Как рассказала сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина, ранее вероятность прихода в столицу аномально низких температур оценивалась высоко. Впоследствии появились новые данные, говорящие о том, что на следующей неделе в городе будет типичная для ноября погода.

По словам Паршиной, которые привела «Российская газета», на протяжении последней декады месяца в Москве ожидается дневная температура на уровне +2 градусов. Не исключено выпадение снега. Метеоролог отметила, что садоводы могут сажать чеснок в этот период времени, не опасаясь его последующей гибели.