Глобальное потепление перенесло выпадение снега в Москве

Устойчивый снежный покров установится в Москве в последних числах ноября. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре.

Глава службы Роман Вильфанд отметил, что в середине прошлого века снег в столице выпадал 20-22 ноября. Впоследствии эта дата сдвинулась в связи с идущим на планете процессом глобального потепления, цитирует Вильфанда ТАСС.

На следующей неделе в Москве ожидается теплая и пасмурная погода. По словам руководителя Гидрометцентра, солнца будет мало, что естественно – ноябрь считается самым хмурым месяцем в году. Вильфанд предупредил, что этот депрессивный период может негативно сказаться на самочувствии горожан.