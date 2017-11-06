Эксперты ООН назвали 2017 год одним из самых жарких за всю историю наблюдений

2017 год станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организации, являющейся учреждением ООН.

Доклад ВМО оказался в распоряжении РБК . В документе говорится о том, что на протяжении первых девяти месяцев 2017-го в целом ряде регионов мира, в том числе в азиатской части России, была зафиксирована рекордно высокая температура. Специалисты ожидают, что после своего завершения этот год займет второе место в рейтинге самых жарких лет, уступив первую позицию 2016-му.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что синоптики пообещали жителям Москвы аномально теплую для ноября погоду.